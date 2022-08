AWO: Kur- und Rehakliniken in Existenz bedroht

Dortmund (dpa/lnw)

Wegen des drastischen Kostenanstiegs in zahlreichen Bereichen sieht die Arbeiterwohlfahrt (AWO) die Kur- und Rehakliniken in Nordrhein-Westfalen in existenzieller Not. Sollten die wirtschaftlichen Belastungen aus der Corona-Pandemie und der sich verschärfenden Energiekrise nicht über einen Rettungsschirm aufgefangen werden, müsse man um den Fortbestand der Einrichtungen bangen, teilte die AW Kur und Erholung am Montag in Dortmund mit.

Von dpa