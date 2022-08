Bahn baut im Raum Dortmund: Nah- und Fernverkehr betroffen

Dortmund (dpa/lnw)

Die Bahn beginnt Ende kommender Woche mit mehreren Bauarbeiten im Raum Dortmund, die mehrere Wochen dauern und Einschränkungen im Nah- und an einem Wochenende auch im Fernverkehr nach sich ziehen. Von Ausfällen oder Umleitungen betroffen sind die Regionalbahnen 53 und 54 sowie die Regionalexpresse 7, 13 und 57, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Die Fahrgäste können in Busse oder auf andere Linien ausweichen.

Von dpa