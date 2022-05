Bahn: Betrieb am Montag normal angelaufen

«Wir hatten einen normalen Betriebsstart», sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. «Es gibt keine sturmbedingten Sonderstörungen mehr.» Insbesondere in Nordrhein-Westfalen war es nach Starkregen, Gewittern und Orkanböen am Freitag durch das Tief «Emmelinde» in Teilen des Landes zu Störungen gekommen.