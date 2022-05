Bandendiebstahl und Hehlerei: Razzien in mehreren Städten

Krefeld/Kleve (dpa)

Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls von Waren im Wert von mehr als 600.000 Euro haben Bundes- und Landespolizei acht Wohnungen und drei Gewerbeobjekte im Raum Aachen, in Essen und in Bremen durchsucht. Die Maßnahmen vom Montag richteten sich gegen neun deutsche, libanesische und türkische Verdächtige, teilten die Bundespolizei Kleve und die Staatsanwaltschaft Krefeld am Dienstag mit.

Von dpa