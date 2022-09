Bandes: Im Streit um Fotoinstitut bald Entscheidung

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Ina Bandes hält im Streit um ein Bundesinstitut für Fotografie in Nordrhein-Westfalen eine Entscheidung «in ein paar Monaten» für möglich. Sie sei in guten Gesprächen mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), um auszuloten, «ob wir zusätzliche Mittel bekommen werden und in welcher Höhe», sagte die CDU-Politikerin der «Rheinischen Post» (Freitag). Und ergänzte: «Als Land würden wir dann natürlich entsprechend kofinanzieren.»

Von dpa