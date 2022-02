Barmer Pflegereport: 2030 mehr Bedarf in NRW als angenommen

Essen (dpa/lnw)

Der Pflegebedarf in Nordrhein-Westfalen wird nach Berechnungen der Barmer Krankenkasse in einigen Jahren größer sein als bisher angenommen. Das berichtet die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ) am Freitag unter Berufung auf den aktuellen Pflegereport der Krankenkasse. Demnach würden in NRW in weniger als zehn Jahren rund 230.000 Vollzeitkräfte in der Langzeitpflege benötigt. Das seien 6000 mehr als bislang prognostiziert.

Von dpa