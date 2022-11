Baumgart kritisiert Stress: «Sport gerät in Hintergrund»

Köln (dpa)

Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kritisiert die zunehmende Belastung für die Spieler vor der Weltmeisterschaft und warnt vor mehr Verletzungen. «Hinter uns liegt ein Halbjahr, was wir so bisher noch nicht erlebt hatten. Das Pensum war sehr hoch und ist mit nichts vergleichbar. Viele wichtige Spieler sind verletzt und viele werden wir gar nicht sehen bei dieser WM», sagte der 50 Jahre alte Coach vor dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Und dann kommt diese künstliche herbeigeführte Pause. Es gibt ganz viele Sachen, die mich bei dieser Terminwahl stören.»

Von dpa