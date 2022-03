Baumgart mit dem 1. FC Köln selbstbewusst nach Leverkusen

Köln (dpa/lnw)

Der 1. FC Köln tritt selbstbewusst im Nachbarschaftsduell bei Bayer Leverkusen an. «Wir wollen denen nicht das Leben schwer machen, sondern wir wollen da gewinnen», stellte FC-Chefcoach Steffen Baumgart am Freitag klar. Die Tatsache, dass die Kölner in dieser Saison bei Duellen mit den Top-Teams der Fußball-Bundesliga bislang nur gegen den SC Freiburg gewinnen konnten, stört Baumgart nicht.

Von dpa