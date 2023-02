Baumgart nach Karnevals-Sitzung: «War sehr lang»

Köln (dpa)

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat Spaß am rheinischen Karneval, ist aber noch längst nicht mit allen Feier-Gepflogenheiten vertraut. «Es macht Spaß, ist sehr schön und trotzdem bin ich noch in der Gewöhnungsphase», sagte der 51 Jahre alte gebürtige Rostocker am Mittwoch und ergänzte: «Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern.»

Von dpa