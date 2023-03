Baumgart vor Heimspiel: «Sieg wäre etwas Besonderes»

Köln (dpa)

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln geht in der Fußball-Bundesliga sein Heimspiel auswärts beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hochmotiviert an. «Natürlich wäre ein Sieg etwas Besonderes. Und zwar unabhängig davon, dass ich in Köpenick zu Hause bin», sagte Baumgart, der bei Union Mitglied ist und in der Traditions-Mannschaft spielt. Seine Familie wohnt noch in Stadionnähe, seine Frau arbeitete bei Union im Fanshop.

Von dpa