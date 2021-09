Bayer in Stuttgart ohne Palacios: Genaue Diagnose noch offen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Liga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf Exequiel Palacios verzichten. Wie lange der Argentinier ausfallen wird, ist aber noch nicht klar. «Ich denke nicht, dass die Verletzung am Fußgelenk gravierend ist. Aber das werden die Untersuchungen zeigen. Am Sonntag wird er wohl ausfallen, allein schon weil er vorher nicht trainieren kann», sagte Trainer Gerardo Seoane.

Palacios hatte beim 2:1 gegen Ferencvaros Budapest am Donnerstag in der Europa League das 1:1 erzielt, musste aber kurz nach der Pause ausgewechselt werden. Außer ihm hatte Seoane aber keine Verletzten aus der Partie zu beklagen. «Die üblichen Schläge nach dem Spiel gehören dazu», sagte der Schweizer: «Aber ich denke, dass außer Pala niemand ausfällt.» Dennoch werde er bei den Schwaben «den ein oder anderen Wechsel vornehmen. Für die Frische, aber auch weil Stuttgart eine andere Spielanlage hat».