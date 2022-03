Bayer Leverkusen nach Europa-League-Aus zu Gast in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa/lni)

Nach dem Europa-League-Aus will Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg wieder drei Punkte holen. Nach zuletzt drei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen nimmt es die bis vor einigen Wochen noch beste Rückrundenmannschaft der Liga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit den Niedersachsen auf.

Von dpa