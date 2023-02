Bayer: Nachfolger von Vorstandschef Baumann kommt von Roche

Leverkusen (dpa)

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef Werner Baumann gefunden. Bill Anderson (56) vom Schweizer Konzern Roche soll das Ruder zum 1. Juni übernehmen, teilte Bayer am Mittwoch in Leverkusen mit. Dabei soll der Manager bereits zum 1. April in den Vorstand eintreten.

Von dpa