Bayer-Profis Paulinho und Lomb positiv auf Corona getestet

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde sowohl der brasilianische Offensiv-Akteur als auch der Torhüter positiv auf das Virus getestet. Beide Profis befinden sich in häuslicher Isolation. Für das bevorstehende Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) stehen sie nicht zur Verfügung. Alle weiteren Maßnahmen werden mit den zuständigen Gesundheitsämtern abgestimmt.