Bayer will an Seoane festhalten, aber kein klares Bekenntnis

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen will trotz des verpatzten Bundesliga-Starts vorerst an Gerardo Seoane festhalten. «Das ist unsere Intention», antwortete Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes laut «Kicker» und «Bild» am Sonntag auf die Frage, ob der Fußball-Lehrer auch beim nächsten Spiel der Werkself nach der Länderspielpause am 30. September bei Bayern München noch auf der Bank sitzt.

Von dpa