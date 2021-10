Bayern startet mit Hernández und Kimmich in Gladbach

München (dpa)

Fußball-Bundesligist FC Bayern München setzt in der Anfangsformation des DFB-Pokal-Zweitrundenduells bei Borussia Mönchengladbach auf Lucas Hernández und Joshua Kimmich. Der französische Weltmeister Hernández durfte vor der Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky und ARD) aufatmen, nachdem die spanische Justiz einer Berufungsklage von ihm stattgegeben hatte. Die Frist zum Antritt der Haftstrafe wäre am Donnerstag um Mitternacht abgelaufen, dann hätte sich Hernández für ein halbes Jahr in ein spanisches Gefängnis seiner Wahl begeben müssen.

Von dpa