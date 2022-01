Bayern verlieren Rückrundenauftakt gegen Mönchengladbach

Der deutsche Rekordmeister verlor am Freitagabend daheim 1:2 (1:2) gegen Borussia Mönchengladbach. Robert Lewandowski brachte die Münchner in der leeren Allianz Arena zwar in der 18. Minute in Führung. Florian Neuhaus und Stefan Lainer drehten mit ihren Toren in der 27. und 31. Minute aber die Partie. Trotz der Niederlage bleiben die Bayern klar Erster, Borussia Dortmund würde bei einem Sieg am Samstag in Frankfurt noch sechs Punkte zurückliegen.