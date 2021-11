Bayern wieder mit Upamecano: Süle, Gnabry & Co. auf Bank

München (dpa)

Der FC Bayern München geht den Kampf um die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga wieder mit Dayot Upamecano an. Der Innenverteidiger rückt nach seiner Gelbsperre beim 2:1 in der Champions League bei Dynamo Kiew am Samstag gegen Arminia Bielefeld wieder in die Startformation. Es ist die einzige Veränderung, die Trainer Julian Nagelsmann im Vergleich zur Partie in der Ukraine vornimmt.

Von dpa