«Bedrohungslage» in Haus: Großer Polizeieinsatz

Nach einer «Bedrohungslage» in einem Haus in Essen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter (33) festgenommen. Er hatte laut seiner Mutter seinem Vater etwas antun wollen. Der 33-Jährige wurde nach knapp drei Stunden festgenommen, der Vater blieb unverletzt.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatte die Mutter sich gegen 11.15 Uhr in einen Kiosk geflüchtet und den Notruf gewählt. «Auf Grund der unklaren Situation zog die Polizei eine Vielzahl von Einsatzkräften zusammen. Darunter befanden sich auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei, da eine Bewaffnung des Täters nicht ausgeschlossen werden konnte», so die Behörde.

Um 14.10 Uhr gab die Polizei via Twitter Entwarnung. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. «Die Hintergründe des Sachverhaltes sind noch unklar und müssen im Laufe des Abends ermittelt werden», teilten die Ermittler mit.