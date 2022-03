Behindertenbeauftragte: Geteilte Reaktionen auf Masken-Aus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesbehinderten- und -patientenbeauftragte Claudia Middendorf erlebt geteilte Reaktionen auf die anstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen. «Ich erlebe es jetzt immer noch, dass viele einfach auch sagen, die Maskenpflicht muss noch Bestand haben», sagte Middendorf am Mittwoch in Düsseldorf bei der Vorstellung ihres Berichts. Andererseits würden auch viele Patienten finden, dass sie durch die Impfungen geschützt seien und nun die Normalität zurückkommen könne. Die Maskenpflicht läuft zum 2. April in vielen Bereichen wie Schulen und Geschäften aus.

Von dpa