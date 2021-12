Behörden von Teilnehmerzahl bei Impfgegner-Demo überrascht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sicherheitsbehörden sind von der Zahl von rund 2500 Teilnehmern bei einer Demonstration von Gegnern einer Impfpflicht am Wochenende in Düsseldorf überrascht worden. Die angemeldete Teilnehmerzahl und die tatsächliche seien in Düsseldorf weit auseinander gegangen - «für uns überraschend und vorher im Netz nicht erkennbar», räumte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag ein. «Wir werden uns noch sorgfältiger kümmern müssen und das ist heute auch veranlasst worden.»

Von dpa