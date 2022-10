Bei Durchsuchung «verdächtige Gegenstände» gefunden

Herne (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Herne vorsorglich ein Mehrfamilienhaus geräumt, nachdem sie dort bei einer Durchsuchung am Montagmorgen «gefährliche Gegenstände» entdeckt hat. Eine mögliche Gefahr dieser Gegenstände war laut einem Polizeisprecher am Montagvormittag beseitigt worden, man suche aber sicherheitshalber noch weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft machten auf Nachfrage keine konkreteren Angaben, um welche Gegenstände es sich handelte.

Von dpa