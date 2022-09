Bei Flut gestrandete Bahn mit Schwerlastern abtransportiert

Altenahr (dpa)

Eine bei der Flut im Ahrtal vergangenes Jahr gestrandete Regionalbahn ist in der Nacht zum Mittwoch mit drei Schwerlastern abtransportiert worden. Sie steht nun im Bahnhof in Meckenheim in Nordrhein-Westfalen. Von dort aus soll sie am Freitag in eine Werkstatt nach Salzgitter in Niedersachsen geschleppt werden, sagte ein Bahnsprecher in Berlin.

Von dpa