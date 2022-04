Beifahrer durch Schneeball am Auge verletzt

Ein Beifahrer ist in Hagen bei ermahnenden Worten an Kinder durch einen Schneeball am Auge verletzt worden.

Der 41-Jährige habe am Samstagabend von seinem Sitz aus durch das geöffnete Fenster vier Jungen angesprochen, die Schneebälle auf die Fahrbahn geworfen hätten, teilte die Polizei am Montag mit. Dann sei er von einem Schneeball im Gesicht getroffen worden. Einsatzkräfte fuhren ihn zur Behandlung des Auges in ein Krankenhaus. Die vier Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren seien zunächst zur Polizeiwache mitgenommen und dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.