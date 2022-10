Beleidigungen und Attacke: Bewährung für 53-Jährige

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen der Beleidigung zweier Polizisten und eines Übergriffs auf den Angehörigen einer Nachbarin ist eine 53-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Das Urteil wurde am Dienstag am Amtsgericht in Düsseldorf gesprochen.

Von dpa