Bericht: Hilfen für Flutopfer ab nächster Woche ausgezahlt

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw)

Die staatlichen Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe vom Juli sollen in Nordrhein-Westfalen von der kommenden Woche an ausgezahlt werden. Das kündigte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) im Interview mit dem «Kölner Stadt-Anzeiger» und der «Kölnischen Rundschau» (Freitag) an. Die Ministerin verteidigte das teils als umständlich kritisierten Antragsverfahren: «Wir benötigen eine Sicherheit im System, denn die Summen, die ausgezahlt werden, liegen zwischen 13.000 Euro und hoch sechsstellig», sagte sie den Zeitungen.

Von dpa