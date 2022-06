Bericht: Uwe Rösler wird Trainer bei Aarhus GF

Knapp ein Jahr nach seiner Trennung von Fortuna Düsseldorf soll Uwe Rösler einem Medienbericht zufolge Cheftrainer des dänischen Erstligisten Aarhus GF werden. Wie die Zeitung «Ekstra Bladet» am Montag berichtete, soll der Deutsche zeitnah als neuer AGF-Coach vorgestellt werden und damit Nachfolger des Dänen David Nielsen werden. Offiziell bestätigt wurde das vom Verein aus der zweitgrößten Stadt Dänemarks bislang nicht.

Der 53-Jährige kennt sich in Skandinavien bereits aus: Zu Beginn seiner Trainerkarriere hatte der frühere DDR-Nationalspieler und mehrjährige Angreifer von Manchester City unterschiedliche norwegische Clubs gecoacht, ehe er zu verschiedenen Vereinen in England gewechselt war. Vor seiner Zeit in Düsseldorf hatte Rösler zuletzt beim schwedischen Spitzenclub Malmö FF auf der Bank gesessen.