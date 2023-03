Besucher randalieren in Kino: Vorstellung abgebrochen

Essen (dpa/lnw)

Mehrere Besucher haben am Samstagabend in Essen in einem Kinosaal randaliert und den Abbruch der Filmvorstellung provoziert. Während der Vorstellung in einem großen Kinokomplex im Zentrum ist es laut einer Polizeimeldung zu «randalierendem Verhalten» einiger Zuschauer unter den rund 440 Besuchern gekommen. So seien Snacks durch den Kinosaal geworfen worden, einige der Provokateure seien auch über die Sitze geklettert. Die Betreiber hätten die Vorstellung abgebrochen und angesichts der bedrohlichen Lage die Polizei informiert.

Von dpa