Betrug bei Glücksspiel? Durchsuchungen in drei Bundesländern

In Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen hat es großangelegte Durchsuchungen wegen Verdachts auf Steuerbetrug bei Glücksspielen gegeben. Konkret gehe es um Ermittlungen gegen mehrere Personen, die Geldspielautomaten und andere Unterhaltungsspielgeräte manipuliert haben sollen, teilte die Polizei in Freiburg am Donnerstag mit.

Rund 300 Beamte seien in den drei Bundesländern am Mittwoch unterwegs gewesen und hätten etwa 30 Objekte durchsucht. Umfangreiche Beweismittel wurden dabei sichergestellt, wie es weiter hieß. Die Aktion unter Leitung der Kriminalpolizei Freiburg habe in Abstimmung mit den Polizeibehörden in den anderen betroffenen Bundesländern und der Steuerfahndung stattgefunden. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.