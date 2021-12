Betrugsvorwurf: Polizist in zweiter Instanz freigesprochen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vier Jahre nach seiner Verurteilung als Betrüger ist ein Polizist in zweiter Instanz in Düsseldorf freigesprochen worden. Und dies trotz erheblicher Zweifel, wie die Richterin am Freitag am Düsseldorfer Landgericht betonte. Es ging um gefälschte Klinikrechnungen für seinen Vater über insgesamt 64.000 Euro. Diese waren bei der Beihilfe eingereicht und abgerechnet worden. Der Schwindel war aufgeflogen, weil das Landesamt für Besoldung nach dem Tod des betagten Vaters weitere Rechnungen erhielt.

Von dpa