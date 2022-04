Betrunken am Steuer: Lkw-Fahrer schläft an Ampel ein

Zeugen hatten sich am Samstag bei der Polizei gemeldet. Demnach war der 59-Jährige mit seinem Sattelzug von der Autobahn 2 bei Hamm abgefahren und hatte an der Rot zeigenden Ampel gestoppt. Dann war er am Steuer eingeschlafen - offenbar so tief und fest, dass herbeigerufene Polizeibeamte laut der Mitteilung vom Sonntag Mühe hatten, ihn zu wecken. Ein erster Alkoholtest habe einen Wert von zwei Promille ergeben, der später anhand einer Blutprobe bestätigt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.