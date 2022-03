Betrunkene soll mit Luftpistole auf Passanten gezielt haben

Erst Polizisten konnten sie mit gezogener Dienstwaffe dazu bringen, ihre Pistole fallen zu lassen. Wie die Polizei Hagen am Montag berichtete, soll die 39-Jährige am Sonntagvormittag an einer Bushaltestelle gestanden haben und auf einen Mann gezielt haben. Dabei habe sie mehrfach den Abzug betätigt, sagte der 50-Jährige der Polizei. Eine Kugel wurde jedoch nicht abgefeuert. Anschließend soll sie noch auf Autos und umliegende Häuser gezielt haben. Die Frau kam in Polizeigewahrsam. Gegen sie wird nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.