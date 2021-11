Betrunkener auf Gleisen von Zug erfasst und verletzt

Köln (dpa/lnw)

Ein 23-Jähriger ist in Köln betrunken über Gleise spaziert und dabei von einem Zug erfasst worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am Sonntagmorgen schwer verletzt, nachdem er sich aus bislang unbekannten Gründen auf eine Bahnstrecke begeben hatte. Der Lokführer einer S-Bahn habe den Mann noch gesehen und eine Schnellbremsung eingeleitet. Eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden.

Von dpa