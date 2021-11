Betrunkener Autofahrer in Krefeld auf dem Holzweg

Ein betrunkener Autofahrer ist in Krefeld im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Holzweg gewesen. Seinen Wagen habe er zielsicher «in dieser sonderbar abgelegenen Tiefgarage geparkt, die er gerade ganz neu entdeckt hatte», twitterte die Polizei am Montag.

Adresse der «Tiefgarage», die in Wirklichkeit eine mehrere Meter tiefe Grube ist: Holzweg, Krefeld-Hüls. Auf dem Holzweg sei der 38-Jährige in gewisser Weise aber schon während seiner Anfahrt querfeldein über einen Acker gewesen. Die Grube sei ein stillgelegter landwirtschaftlicher Brunnen - also zum Glück inzwischen ohne Wasser, sagte eine Polizeisprecherin.

In dieser Grube entdeckten Rettungskräfte den Fahrer unverletzt und friedlich am Steuer schlummernd. Weil seine «Parklücke» recht eng war, musste er den Wagen durch den Kofferraum verlassen. Die Feuerwehr barg das Auto und stellte es am Rand des Holzwegs ab. Abholen darf der 38-Jährige den Wagen aber nur als Beifahrer, denn die Polizei hielt es für richtig, seinen Führerschein sicherzustellen.