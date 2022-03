Betrunkener Autofahrer verwechselt Polizeiwache mit Hotel

Würselen (dpa/lnw)

Ein betrunkener Autofahrer hat eine Polizeiwache in Würselen für ein Hotel gehalten. Als der 51-Jährige mit fast zwei Promille Blutalkoholgehalt vorfuhr und sich bei einer Polizeistreife vergewissern wollte, nahmen die Beamten sich seiner Sache an, wie die Polizei in Köln am Donnerstag berichtete.

Von dpa