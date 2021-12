Betrunkener Mann stiehlt Pizza-Taxi und baut schweren Unfall

Bochum (dpa/lnw)

Ein 42 Jahre alter Mann hat in Bochum ein Pizza-Taxi gestohlen und damit unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Der Bochumer habe am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Stadtteil Eppendorf zunächst ein vor einer Pizzeria abgestelltes und unverschlossenes Lieferfahrzeug gestohlen und sei damit davon gefahren, berichtete die Polizei am Mittwoch. Kurz darauf habe der stark betrunkene 42-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen.

Von dpa