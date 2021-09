Betrunkener Mann tritt Rettungssanitäter gegen Kopf

Ein betrunkener und unter Drogen stehender Mann hat in Velbert einen 40-jährigen Rettungssanitäter schwer verletzt, der ihm nach einem Unfall helfen wollte. Der 29-Jährige habe ihm gezielt gegen den Kopf getreten, berichtete die Polizei im Kreis Mettmann am Freitag. Der 29-Jährige war am Donnerstag mit seinem Rad gestürzt, woraufhin Rettungskräfte den Schwerverletzten versorgten. Plötzlich habe er dann die Sanitäter angeschrien und den 40-Jährigen getreten. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Der 29-Jährige, der den Angaben zufolge Drogen genommen und einen Promillewert von 1,6 hatte, musste Blutproben abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, hieß es in der Polizeimitteilung.