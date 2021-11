Betrunkener Sportwagenfahrer kollidiert mit Streifenwagen

Neuss (dpa/lnw)

Nach einer wahren Irrfahrt ist ein betrunkener Sportwagenfahrer am Montag in Neuss mit einem Streifenwagen der Polizei kollidiert. Es sei ein Blechschaden entstanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Sportwagen sei den Beamten durch eine «ungewöhnliche Fahrweise» aufgefallen. Zunächst habe der Fahrer eine rote Ampel missachtet, sei mehrfach in den Gegenverkehr geraten, habe dann vor einer grünen Ampel angehalten, ehe er seine Fahrt fortsetzte, einen Bordstein touchierte und schließlich - scheinbar willkürlich - das Warnblinklicht betätigte.

Von dpa