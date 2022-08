Betrunkener sticht Widersacher Spritze ins Gesicht

Der verletzte 34-Jährige konnte den Arm des Angreifers fixieren und die Polizei rufen, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Polizisten stellten die Spritze sicher. Beide Männer kamen zunächst ins Krankenhaus - der 34-jährige mit der Verletzung im Gesicht und gut 1,7 Promille, der 32-Jährige mit mehr als 2,1 Promille Alkohol. Warum die beiden Männer am frühen Samstagmorgen am Hagener Omnibusbahnhof in Streit geraten waren, blieb unklar.