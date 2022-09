Bewegung im Streit um «Sprach-Kitas» - Paul will Lösung

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Streit über die Fortsetzung des Programms «Sprach-Kita» über das Jahresende hinaus deutet sich Bewegung an. Mehrere Bundesländer signalisieren, das Programm fortsetzen zu wollen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) rief die Länder am Freitag im «ARD-Mittagsmagazin» dazu auf, sich «sehr, sehr kurzfristig» mit dem Bund zusammenzusetzen. «Dass wir in den nächsten vier Wochen sage ich mal - das ist die Zeit, die wir vielleicht miteinander haben - die ganze Geschichte einen».

Von dpa