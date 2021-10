Bewölkter Himmel in NRW: Zum Ferienstart Sonne erwartet

Essen (dpa/lnw)

Die zweite Wochenhälfte wird in Nordrhein-Westfalen oft grau, aber niederschlagsfrei. Nach etwas Nebel am Donnerstagmorgen bleibt es tagsüber meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Ab dem Nachmittag können die Wolken dann etwas auflockern. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Bergland um 13 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf 5 bis 2 Grad, in der Eifel kann es bis zu minus ein Grad kalt werden. Örtlich ist mit Bodenfrost zu rechnen.

Von dpa