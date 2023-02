Beyoncé kommt nach Köln, Hamburg und Frankfurt

Los Angeles/Köln (dpa)

US-Popstar Beyoncé (41, «Crazy In Love») geht auf eine neue Welttournee - und plant auch drei Großkonzerte in Deutschland. Geplant seien Stadion-Auftritte in Köln (15. Juni), Hamburg (21. Juni) und Frankfurt (24. Juni), wie der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mitteilte. Die «Renaissance World Tour» sei die erste Solo-Tournee des Superstars seit mehr als sechs Jahren. Gestartet wird sie in Stockholm.

Von dpa