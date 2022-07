Bielefeld-Coach Forte verspürt nach Fehlstart Druck im Pokal

Bielefeld (dpa/lnw) -

Absteiger Arminia Bielefeld steht nach dem verkorksten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal bereits stark unter Druck. Der neue Trainer Uli Forte fordert von seinem Team in der ersten Runde beim Fünftligisten FV Engers am Sonntag (15.31 Uhr) eine «Teilreaktion» und «klare Kante». Der Italiener ist mit zwei Niederlagen mit Arminia in die Saison gestartet.

Von dpa