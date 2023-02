Bielefeld geht mit Trainer Scherning ins Abstiegsduell

Bielefeld (dpa)

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld setzt im Abstiegskampf weiterhin auf Daniel Scherning und bestreitet das wichtige Keller-Duell bei Eintracht Braunschweig am Sonntag mit dem bisherigen Trainer. Der 39-Jährige soll am Mittwoch die Vorbereitung auf die Partie mit der Mannschaft aufnehmen. Dies wurde aus Vereinskreisen bekannt. Zudem lud der Club zu einer Pressekonferenz am Freitag mit Scherning ein.

Von dpa