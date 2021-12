Bielefeld hofft auf die Trendwende: Weiter ohne Vasiliadis

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld muss weiterhin auf die Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis und Lennart Czyborra verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sei der 24 Jahre alte an Corona erkrankte Vasiliadis inzwischen «symptomfrei und es geht ihm gut, aber sein Test gestern war noch positiv».

Czyborra konnte nach seiner Blinddarm-Operation wieder erste Lauf- und Balleinheiten absolvieren, das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) kommt für ihn aber zu früh.

Der Tabellenvorletzte Bielefeld hat in 14 Spielen erst zehn Punkte geholt und wartet auf seinen zweiten Saisonsieg. In Berlin soll der Jahresendspurt eingeläutet werden. Abwehrspieler Cedric Brunner forderte für die letzten drei Partien des Jahres im «Westfalenblatt» sechs Punkte. «Ich finde es gut, wenn Spieler so ambitioniert sind, aber ich schaue mir die Spiele nicht im Paket an und konzentriere mich erst einmal voll und ganz auf die Partie gegen die Hertha», sagte Trainer Frank Kramer am Donnerstag.