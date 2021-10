Bielefeld-Manager Arabi hält an Trainer Kramer fest

«Was wir täglich sehen, das bewerten und dazu entscheiden wir. Da lassen wir uns nicht beeinflussen», sagte der Sportgeschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Sonntag. Trotz aller Kritik, die Trainerfrage stelle sich «rein inhaltlich momentan nicht». Am Samstag hatte Kramer mit seiner Mannschaft erneut gegen Mainz 05 (1:2) verloren. Nur vier Tage nach dem Pokal-Aus in Mainz war es Bielefelds zehntes Liga-Spiel in Folge ohne Sieg. Zahlreiche Fans skandierten daraufhin nach dem Abpfiff: «Kramer raus»