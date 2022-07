Bielefeld vorerst ohne Routinier Prietl

Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler eine Außenband-Verletzung im Knie zugezogen. Deshalb war der 30 Jahre alte Routinier am vergangenen Sonntag beim ernüchternden 0:3 daheim gegen Jahn Regensburg in der Pause ausgewechselt worden. Für den Bundesliga-Absteiger war es nach dem 1:2 gut eine Woche zuvor in Sandhausen bereits die zweite Niederlage zum Saisonstart.