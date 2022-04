«Big Brother Awards» gehen an Lieferando und Klarna

Bielefeld (dpa)

Der Negativpreis «Big Brother Award» geht in diesem Jahr an den Bringdienst Lieferando und das schwedische Unternehmen Klarna. Nach Ansicht des Bielefelder Datenschutzvereins Digitalcourage sorgt Lieferando mit einer App für eine «unzulässige Totalkontrolle seiner Fahrer». Bei dem schwedischen Zahlungsdienstleister kritisieren die Datenschützer, dass intransparent Daten aus den Bereichen Einkauf, Preisvergleich, persönliches Finanzmanagement, Bonitätskontrolle und Banking gebündelt werden. Beide Unternehmen wiesen die Vorwürfe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zurück und betonten, dass sie sich an alle gesetzlichen Regeln und Datenschutzvorgaben halten würden.

Von dpa