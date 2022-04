«Bild»: Schlotterbeck gibt Dortmund Wechsel-Zusage

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg hat Borussia Dortmund nach Informationen der «Bild» die Zusage für einen Wechsel gegeben. Das berichtete die Zeitung am Dienstag. Der in dieser Saison starke 22 Jahre alte Verteidiger wäre nach Niklas Süle, der im Sommer vom FC Bayern München zum aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga wechselt, der nächste prominente Abwehr-Neuzugang des Revierclubs. Laut «Bild» soll für Schlotterbeck eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro fällig werden.

Schlotterbeck hatte am 26. März beim 2:0 gegen Israel sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben. Für Freiburg stand er in dieser Spielzeit in 28 Liga-Partien in der Startelf und erzielte vier Tore.