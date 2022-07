Bislang rund 4000 Affenpocken-Impfdosen in NRW ausgeliefert

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind bislang 3880 Affenpocken-Impfdosen in die fünf Regierungsbezirke geliefert worden. Die weitaus meisten gingen mit 2100 Dosen in den Regierungsbezirk Köln, gefolgt von Düsseldorf (960), Münster (420), Arnsberg (320) und Detmold (80). Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit und bezog sich dabei auf Daten bis zum 25. Juli.

Von dpa